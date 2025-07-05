Gaziantep’te anız yangını
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaklaşık 110 dönümlük arazi yandı.
Yangın ilçe merkezine bağlı Erenler Mahallesi kırsalında meydana geldi.
Anız bulunan arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alınan yangında110 dönüm alandaki anızlar küle döndü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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