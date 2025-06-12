Gaziantep’te anız yangını: 300 dönüm alanda etkili oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan ve yaklaşık 300 dönüm alanda etkili olan anız yangınında çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.

Gaziantep’te anız yangını: 300 dönüm alanda etkili oldu

Leçe Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 10.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Gaziantep’te anız yangını: 300 dönüm alanda etkili oldu - 1

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 300 dönüm alanda etkili olan yangında zeytin ağaçları da zarar gördü.

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