Gaziantep'te anız yangını: 300 dönüm alanda etkili oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını 4 saatte söndürüldü. Yaklaşık 300 dönüm alanda etkili olan yangında çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.

Gaziantep'te anız yangını: 300 dönüm alanda etkili oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Leçe Mahallesi'ndeki bir tarlada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibi müdahale etti.

ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

300 dönüm alanda etkili olan yangında zeytin ağaçları da zarar gördü.

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