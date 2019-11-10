Gaziantep'te anma programında dağıtılan yaka kartındaki yanlışlık için inceleme

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'te, Cumhuriyet'in kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı anısına düzenlenen çelenk koyma töreninde görevli okul müdürlüğünce hazırlatılan ve dağıtılan yaka kartında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihinin yanlış yazıldığının belirlendiği aktarıldı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Söz konusu hata ile ilgili matbaa yetkililerinin yapılan hatanın kendilerinden kaynaklandığı yönündeki açıklamalarına rağmen müdürlüğümüzce, konunun tüm yönleri ile araştırılması adına inceleme başlatılmıştır."

