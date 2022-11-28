Gaziantep'te anne vahşeti! 3 çocuk devlet korumasına alındı

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darbedildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.



112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:



"Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesem o çocuk ölürdü."



Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve anne F.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, baba C.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli anne F.Y'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.



3 ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.