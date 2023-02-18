Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Gaziantep ilimizde arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." dedi.

Bakan Kurum, kalıcı konutlara ilişkin "Depremden hasar görmüş 10 ilimizde yer tespitleri yapılmış durumdadır." açıklamasını yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlatına ilişkin ise "Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep depremden etkilenen 10 kentten biri.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi.

296. SAATTE GELEN KURTARMA