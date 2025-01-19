Gaziantep'te aranan 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Son iki hafta içerisinde Şahinbey, Şehitkâmil, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalarda dolandırıcılık, hırsızlık, narkotik ve yağma suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.