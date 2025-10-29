Gaziantep’te asayiş operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan asayiş operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 128 gram metamfetamin, 51 kök Hint keneviri, 25 adet captagon hap ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında aralarında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahsında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
