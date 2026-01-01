Gaziantep'te ATV kazası. Bir kişi yaşamını yitirdi
01.01.2026 15:43
Gaziantep'te yakıtı biten otomobili iten kişilere ATV çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ATV, yakıtı biten otomobili iten vatandaşlara çarptı.
Kazada yaralanan üç kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Harun Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.