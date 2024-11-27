Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde yangın

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde meydana geldi.

Nizip Caddesi'nde bulunan imalathanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.