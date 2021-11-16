Gaziantep’te bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te boş bir arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir kadının cansız bedeni bulundu.

Haberler - DHA 16.11.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 16.11.2021 - 13:04

Gaziantep’te bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

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'te boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Belkız Mahallesi'nde meydana geldi.

Boş arazide, kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan 40 yaşlarındaki kadının boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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