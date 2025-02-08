Gaziantep'te binaya giren baykuşu itfaiye kurtardı

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Yapımı yeni biten ve depremzedeler için inşa edilen 4. Etap 3. Bölge de bulunan DB-3 apartmanında pencereden girdiği tahmin edilen baykuşu itfaiyeciler yakalayarak doğaya saldı.

Bina sakinlerinden Kamil Özsöyleyen içeriye giren baykuşun çıkamadığını görmesi ile durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri baykuşun doğalgaz dolabında buldu. İtfaiye eri tarafından bulunduğu yerden zarar verilmeden kurtarılan baykuş, doğal ortama salındı. Baykuşun yakalanma görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi.