Gaziantep'te bir el bombası ile 45 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ilçesinde bir iş yeri ve ikamete polis ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyonda 20 tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek, muhtelif silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Şehitkamil ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 1 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1170 fişek ve 7 şarjörün ele geçirildiği bildirildi.



Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

