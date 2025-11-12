Gaziantep'te bomba paniği yaşandı, içinden çaydanlık çıktı

Gaziantep'te gar önünde bomba paniği yaşandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Gar İstasyon Meydanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, garın önüne gelen bir şahıs, çeşitli sloganlar attıktan sonra sırtındaki çantayı meydana bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirdi.

KIYAFET VE ÇAYDANLIK ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, sinyal kesici cihaz ile tedbir aldıktan sonra şüpheli çantayı fünye ile uzaktan patlattı.

Büyük bir gürültüyle patlayan ve patlama anları kameraya yansıyan çantadan kıyafet çaydanlık ve bir takım kişisel eşyalar çıktı.