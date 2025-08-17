Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan kara dumanlar, gökyüzünü kapladı.

'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman, kilometrelerce uzaktan görülüyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

