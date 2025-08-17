Gaziantep'te büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan kara dumanlar, gökyüzünü kapladı.
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan duman, kilometrelerce uzaktan görülüyor
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
