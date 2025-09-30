Gaziantep'te çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

'in İslahiye ilçesinde O.R. (30) yönetimindeki otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde M.E.'nin (45) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü O.R. ile otomobilde yolcu M.R. (66) ve M.R. (60) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

