Gaziantep'te çarpışan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde O.R. (30) yönetimindeki otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde M.E.'nin (45) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü O.R. ile otomobilde yolcu M.R. (66) ve M.R. (60) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yerel Haber
- Gaziantep
- Trafik Kazası