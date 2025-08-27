Gaziantep'te cep telefonu satıcılarına kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

100 PERSONEL KATILDI

Operasyona, toplam 33 ekiple yaklaşık 100 personel katıldı.

