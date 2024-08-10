Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 227 kişi tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 227 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 227 kişi tutuklandı

'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan 'Çember' operasyonlarında 227 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda 'Çember Operasyonu' yaptı. İl genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 227 şahıs yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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