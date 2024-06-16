Gaziantep'te cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Gaziantep'te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Gaziantep'te cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Olaylar, 'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

Cinnet getiren Mustafa H., ilk önce berberde bir kişiyi, sonra bir evde de 4 kişiyi silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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