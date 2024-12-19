Gaziantep'te DAEŞ operasyonu
Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, 2015-2016 yılları arasında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet göstermiş olan A.C.K.'nin adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan A.C.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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