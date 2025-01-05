Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te terör örgürü DAEŞ'e yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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