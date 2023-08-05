Gaziantep'te damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre madde bağımlısı olan ve eşiyle bir takım sorunlar yaşayan İrfan P. isimli şahıs, kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan saldırgan İrfan P., kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ile eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı. Zanlı, olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Kerim Şentürk'ü de birkaç bıçak darbesiyle yaraladı.