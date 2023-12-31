Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cengizhan Sayın (38), Konak Mahallesi'ndeki evlerine gittiği kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sayın, yanındaki tabancayla ateş ederek kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı.



Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti.



İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralı Kurt çifti ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.