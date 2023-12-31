Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep'te bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

'in Şahinbey ilçesinde Cengizhan Sayın (38), Konak Mahallesi'ndeki evlerine gittiği kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sayın, yanındaki tabancayla ateş ederek kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı.

Gaziantep'te damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı - 1

Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralı Kurt çifti ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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