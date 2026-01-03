Gaziantep’te dehşet. 12 yaşındaki çocuğu darbetti, boğazına bıçak dayadı

Gazintep'te tepki çeken olay, 1 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen F.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle kovaladığı 12 yaşındaki kız çocuğu H.E’yi bir markette kıstırdı.

Market işletmecisinin arkasına sığınan çocuğu çekip alan F.K, çocuğu boğazına bıçak dayayarak defalarca darbetti. Kan donduran o anlar ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen vatandaşlar çocuğu kurtarırken, saldırganı da darbetti.



Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Saldırgan, emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.