Gaziantep'te derede iki ceset bulundu

Gaziantep'te Sacır Deresi'nde Suriye uyruklu 15 ve 19 yaşlarındaki iki kişinin cesedi bulundu.

Gaziantep'te derede iki ceset bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Sacır Deresi’nde boğulan iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Kersentaş Mahallesi yakınlarındaki Sacır Deresi’nde hareketsiz 2 kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarınca yapılan çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde Suriyeli olduğu belirlenen Nidal Abdullah Elhamed (19) ile Ali El Abdullah'ın (15) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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