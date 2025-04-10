Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Cuma Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Nizip-Birecik kara yolunun Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.



Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra Havva Ö. ile Hatice B. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

