Gaziantep'te devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'te devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Remzi Görünmez (50) idaresindeki TIR, Tarsus-Adana- (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Görünmez'in cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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