Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü can verdi

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü Kadir Solak yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü can verdi

Göksüncük Mahallesi’nde tarlasını sürmeye giden Kadir Solak’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

Solak, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü can verdi - 1

Ekipler, Kadir Solak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk babası Solak’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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