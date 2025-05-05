Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu

Gaziantep merkezli üç ilde nitelikli siber dolandırıcılık suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber olaylarının önlenmesine yönelik yapıldı.

Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis'te yapılan operasyon çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden daha ucuza ilana verilen beyaz eşyaları satın almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek verilen hesaplara para gönderilmesini sağlayarak dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet SİM kart ve 24 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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