Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: Beş şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli beş ilde sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan beş şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Sakarya, Nevşehir, Mersin ve Antalya'da çalışma başlatıldı.

Teknik takip sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden daha fazla kazanç vadederek sahte ödeme linklerine yönlendiren suç örgütüne operasyon yapıldı.

Operasyonda beş şüpheli ikametlerinde yakalandı.

Aramalarda, suçta kullanılan beş cep telefonu, sekiz sim kart, 15 farklı bankaya ait kart ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.