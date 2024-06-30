Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Kavgada Necmettin Gök isimli kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

’te eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Başpınar Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı - 1

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gök’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Necmettin Gök’ün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi gözaltına alan polisin, incelemesi sürüyor.

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