Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



Olay, gece geç saatlerde Başpınar Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.



İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.