Gaziantep'te ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. Eylül ayı içerinde Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Araban ve Nizip ilçelerinde yapılan çalışmalarda 11 ayrı hırsızlık olayında 11 şüpheli şahsa yönelik işlem yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında ele geçirilen 1 adet otomobil, 250 bin TL değerinde ziynet eşyası, 100 kilo Antep fıstığı, 400 kilo salça, 1 adet küçükbaş hayvan, 6 adet masa-sandalye, 1 adet merdiven, 1 adet matkap, 3 şişe alkol ve çeşitli muhtelif eşyalar sahiplerine teslim edildi.