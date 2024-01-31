Gaziantep'te elektrikli ısıtıcı can aldı: Bir işçi hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesinde inşaatta gece saatlerinde çıkan yangın, görgü tanıkları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik işçisi olarak çalışan Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
31 yaşındaki Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı öğrenildi.
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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