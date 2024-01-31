Gaziantep'te elektrikli ısıtıcı can aldı: Bir işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir inşaatta konteynerde kalan elektrik ustası Mehmet Aslan, devrilen elektikli ısıtıcısından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gaziantep'te elektrikli ısıtıcı can aldı: Bir işçi hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesinde inşaatta gece saatlerinde çıkan , görgü tanıkları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik işçisi olarak çalışan Mehmet Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

31 yaşındaki Arslan'ın çalışmak için Diyarbakır'dan 'e geldiği, cenazesinin yakınları tarafından alınacağı öğrenildi. 

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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