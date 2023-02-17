Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi

Depremden hasar gören evlerinden kalan eşyalarını alıp başka yere gitmek isteyenlerin taşınma telaşı başladı. Üst katlara asansörlü nakliye sistemiyle ulaşmak zorunda olan vatandaşlar fiyatlarda fırsatçılık yapılmasından şikayet etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi

Valiliği, ev taşıma ücretine azami sınır koydu.

Vali Davut Gül,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."

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