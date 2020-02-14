Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Son bilgilere göre yangında fabrika kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralının olmadığı da belirtildi.

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Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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