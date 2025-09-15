Gaziantep'te fabrikada yangın

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.