Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Gaziantep'te Suriye uyruklu Muhammet Hani'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
Gaziantep'te Yeşilvadi Bulvarı Köprülü Kavşağı mevkisinde gece saatlerinde Suriye uyruklu Muhammet Hani (37) yönetimindeki 27 MC5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar attı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Muhammed Hani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hani’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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