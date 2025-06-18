Gaziantep'te feci kaza: 10 kişi yaralandı

Gaziantep'te Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşı şeride geçti.

Şerit değiştiren otomobile bu sırada seyir halinde olan servis minibüsü çarptı. Başka bir servis minibüsü de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.