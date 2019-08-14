Gaziantep'te, Ramazan Aydoğdu idaresindeki minibüs, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 55'inci kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise kazayı görüp duran bir kadın doktorun ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.