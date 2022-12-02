Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Orhan Sarı’nın kullandığı 33 AAL 728 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirsiz 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2’si ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.