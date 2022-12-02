Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABR 672 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Orhan Sarı’nın kullandığı 33 AAL 728 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - 1

Kazada otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirsiz 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2’si ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - 2

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