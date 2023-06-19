Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Korkunç kaza Gaziantep'te meydana geldi. TIR, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde -Kahramanmaraş yolu üzerindeki Yığınlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bedrettin Zidan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 1

Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki Mehmet Avşar' yönetimindeki minibüsün üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Bedrettin Zidan ve minibüs içerisinde bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Avşar, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt ile ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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