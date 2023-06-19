Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki Mehmet Avşar' yönetimindeki minibüsün üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Bedrettin Zidan ve minibüs içerisinde bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Avşar, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt ile ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.