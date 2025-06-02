Gaziantep'te feci kaza: Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi öldü

Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde otomobilde bulunan 2 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçtaki yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2 çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.