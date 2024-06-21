Gaziantep'te feci kaza | Kamyon, TIR'ın üzerine çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Doğan Korkmaz idaresindeki TIR ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILAN TIR SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Doğan Korkmaz ile eşi çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan karı koca ile hafif yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TIR sürücüsü Doğan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.