Gaziantep'te feci kaza | Kamyon, TIR'ın üzerine çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonun TIR'ın üzerine çıkması ise dikkat çekti.

Gaziantep'te feci kaza | Kamyon, TIR'ın üzerine çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, -Nizip D400 kara yolu 3. kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Doğan Korkmaz idaresindeki TIR ile sürücüsü öğrenilemeyen çarpıştı.

Feci kaza sonrası kamyon TIR'ın üzerine çıkarke, TIR'ın içerisinde bulunan sürücü Doğan Korkmaz ile ismi öğrenilemeyen eşi sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te feci kaza | Kamyon, TIR'ın üzerine çıktı: 1 ölü, 2 yaralı - 1

HASTANEYE KALDIRILAN TIR SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Doğan Korkmaz ile eşi çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan karı koca ile hafif yaralanan sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TIR sürücüsü Doğan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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