Gaziantep'te feci kaza: Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. kontrolündeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.