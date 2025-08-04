Gaziantep'te feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi ağır, üç kişi de yaralandı.
Burç Esentepe Mahallesi'nde Ş.K.'nın kullandığı otomobil ile A.D.'nin yönetimindeki plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde A.D.'nin kullandığı otomobildeki Veysel Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen üç kişi, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gaziantep
- Trafik Kazası
- Yurt Haber