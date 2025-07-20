Gaziantep'te feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te takla atıp şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ali Karkayuluk, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

'in İslahiye ilçesinde Hassa yönüne giden Ali Karayuluk yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karayuluk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep'te feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti - 1 Olay yeri

Olay yeri incelemesinin ardından Ali Karayuluk’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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