Gaziantep'te feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep'te takla atıp şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ali Karkayuluk, hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hassa yönüne giden Ali Karayuluk yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karayuluk’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Ali Karayuluk’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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