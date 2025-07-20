Gaziantep'te feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karayuluk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Ali Karayuluk’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme sürüyor.