Gaziantep'te feci kaza: TIR’ın çarptığı motosikletteki iki kişi öldü

Gaziantep'te TIR’ın çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Payo ile arkasındaki Halil Görmez hayatını kaybetti.

Gaziantep'te feci kaza: TIR’ın çarptığı motosikletteki iki kişi öldü

'te sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Mehmet Payo’nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri TIR’ın altına kalan Mehmet Payo ve arkasındaki Halil Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölen iki kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...