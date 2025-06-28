Gaziantep'te feci kaza: TIR’ın çarptığı motosikletteki iki kişi öldü
Gaziantep'te TIR’ın çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Payo ile arkasındaki Halil Görmez hayatını kaybetti.
Gaziantep'te sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Mehmet Payo’nun kullandığı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİLER
Sağlık ekipleri TIR’ın altına kalan Mehmet Payo ve arkasındaki Halil Görmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölen iki kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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