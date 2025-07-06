Gaziantep’te feci kaza: TIR'ın çarptığı traktördeki baba öldü, oğlu yaralandı
Gaziantep’te TIR'ın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Mustafa Sevim yaralanırken, yanındaki babası Adnan Sevim hayatını kaybetti.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde Mustafa Sevim yönetimindeki traktöre arkasından gelen C.A.'nın kullandığı TIR çarptı.
Devrilen traktörden yola savrulan sürücü ile yanındaki babası yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDIRLAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
BABA, HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Adnan Sevim, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Sevim'in cenazesi otopsi işlemlinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Sevim’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü ise gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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