Gaziantep’te feci kaza: TIR'ın çarptığı traktördeki baba öldü, oğlu yaralandı

Gaziantep’te TIR'ın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü Mustafa Sevim yaralanırken, yanındaki babası Adnan Sevim hayatını kaybetti.

Gaziantep’te feci kaza: TIR'ın çarptığı traktördeki baba öldü, oğlu yaralandı

Nurdağı- kara yolunun 18'inci kilometresinde Mustafa Sevim yönetimindeki traktöre arkasından gelen C.A.'nın kullandığı TIR çarptı.

Devrilen traktörden yola savrulan sürücü ile yanındaki babası yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDIRLAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BABA, HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Adnan Sevim, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sevim'in cenazesi otopsi işlemlinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Mustafa Sevim’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

TIR sürücüsü ise gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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