Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan TIR’ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Numan Ünün hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

, akşam saatlerinde Nurdağı- yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Nihat Kılıç yönetimindeki TIR, yağışlı hava nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Numan Ünün yönetimindeki otomobil, TIR’ın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - 1

İtfaiye ekiplerinin otomobilde çıkarttıkları yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...