Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Nihat Kılıç yönetimindeki TIR, yağışlı hava nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Numan Ünün yönetimindeki otomobil, TIR’ın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.