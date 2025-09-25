Gaziantep’te firari FETÖ üyesi yakalandı
Gaziantep’te 7 yıldır firari olan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan N.B. isimli şüpheli Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı.
Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
