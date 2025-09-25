Gaziantep’te firari FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan N.B. isimli şüpheli Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

